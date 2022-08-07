Погода: после дождливой субботы - совершенно другое воскресенье

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В воскресенье вблизи Литвы укрепится восточный край антициклона. Будет преобладать более сухая погода, из-за облаков будет чаще выглядывать солнце. Существенных осадков не ожидается. Однако в стране установится более прохладная воздушная масса, на взморье термометры покажут 18-20, в Тельшяй и Утяне - 19-21, во многих местах будет 20-22, а теплее всего будет в Вильнюсском и Каунасском уездах - 21-23 градуса тепла. Будет дуть умеренный северо-западный, западный ветер.