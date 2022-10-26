Погода порадует необычным теплом: воздух прогреется до 16 градусов

Днем атмосферное давление понемногу поднимется, но по-прежнему будет облачно. Солнце из-за облаков будет выглядывать редко. Во многих районах пройдут небольшие дожди. День будет теплым, во многих районах о

ожидается 11–14, а местами до 15 градусов тепла.

В четверг погоду обусловит зона высокого давления. Вероятность осадков будет невелика, поэтому небольшие дожди возможны только местами. Ночью будет 7–12, днем 10–15 градусов тепла.

В пятницу погода будет похожей. Местами возможны небольшие дожди. Ночью и утром кое-где возможен туман. Ночью будет 6–11, днем 11–16 градусов тепла.