Погода по-прежнему будет мрачной: ожидаются осадки и гололед

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В среду погоду в Литве обусловит удаляющаяся из Литвы зона низкого давления. По-прежнему будет мрачно и облачно.

Небольшие и кратковременные осадки прогнозируют только местами, в основном на севере и юге страны. Кое-где, в основном на западе и на юге, видимость уменьшит туман. На дорогах возможен гололед, местами небольшой дождь при отрицательной температуре. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В четверг ночью в страну ненадолго придет масса холодного воздуха. Местами ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Во многих районах будет ниже нуля, ожидается гололед, туман. Ночью будет 2-7, местами до 10 градусов мороза, а на юге местами будет около 0.

В четверг днем погода будет переменчивой. Местами, в основном на востоке страны, ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Во многих районах сохранится опасность гололеда, местами туман и дождь при отрицательной температуре. Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В другие дни погода останется похожей, ожидаются смешанные и гололед.

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