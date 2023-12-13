Погода по-прежнему будет мрачной: ожидаются осадки и гололед

Небольшие и кратковременные осадки прогнозируют только местами, в основном на севере и юге страны. Кое-где, в основном на западе и на юге, видимость уменьшит туман. На дорогах возможен гололед, местами небольшой дождь при отрицательной температуре. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В четверг ночью в страну ненадолго придет масса холодного воздуха. Местами ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Во многих районах будет ниже нуля, ожидается гололед, туман. Ночью будет 2-7, местами до 10 градусов мороза, а на юге местами будет около 0.

В четверг днем погода будет переменчивой. Местами, в основном на востоке страны, ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Во многих районах сохранится опасность гололеда, местами туман и дождь при отрицательной температуре. Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.