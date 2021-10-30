Погода: ожидают необычно теплые осенние выходные

В воскресенье погода мало изменится. Антициклон на востоке останется, поэтому погода по-прежнему будет сухой и спокойной. Ветер останется южным, слабым. Температура немного изменится - ночью воздух остынет до 3-8, днем прогреется до 10-15 градусов тепла.
В День всех святых по-прежнему будет сухо и солнечно. Правда, ветер в южном направлении немного усилится - до 7-12 м / с, но опасных порывов точно не ожидается.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла. Несмотря на чуть более заметный ветер, в понедельник ожидается осеннее тепло - температура воздуха достигнет 9-14 градусов тепла.
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