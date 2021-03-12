Погода: ожидается мокрый снег и сильный ветер

В субботу ночью погода ненадолго улучшится. Осадков будет немного: с вечера небольшой дождь ожидается на северо-востоке, а утром на западе. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, поэтому местами, особенно на юго-востоке, прогнозируют гололед. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Днем зона осадков охватит всю страну. Ожидается небольшой дождь, местами мокрый снег. Будет пасмурно и сыро, ветрено. Днем будет 2–7 градусов тепла.
В воскресенье в Литву придет еще один Атлантический циклон. Ночью над страной пройдет атмосферный фронт, который принесет интенсивные осадки, в основном снег, а утром дождь. Ночью будет чуть выше нуля, мороз возможен лишь местами на востоке.
В воскресенье ожидается больше прояснений. На востоке и на юге ожидаются небольшие дожди. На западе, особенно после обеда, ожидаются обильные осадки. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Днем будет 4–8 градусов тепла. В начале следующей недели будет больше прояснений, вероятность осадков невелика, ветер немного успокоится, но станет немного холоднее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Во время массовой вакцинации жители сами должны будут регистрироваться на прививку (13)
Надеются, что массовая вакцинация в Литве начнется в...
"Delfi Главное": почему в Литве жить хорошо, а заработать миллион легче, чем украсть? (169)
"Литовцы лучше, чем о себе думают. Особенно молодежь....
Витаутас Ландсбергис: сегодня надо освобождаться от оккупации, имя которой – ненависть (149)
Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас...
Вместо традиционного шествия 11 марта - колонны автомобилей (49)
Вместо традиционных шествий по случаю 11 марта в...