Погода отдыхающих в Паланге не балует

По его словам, погода перед выходными не балует – прохладнее, чем хотелось бы большинству отдыхающих. Хорошей погоды на курорте не было и в другие дни на этой неделе.
По словам Милашюса, отдыхающих было немного, но это нормально для июня.
„Обычно сезон в Паланге начинается после Ивана Купалы – заканчивается школа, начинается время отпусков, родители едут на курорт с детьми. После Ивана Купалы до сентября бывает настоящий сезон, о котором палангские предприниматели по традиции говорят, что такого плохого сезона еще не было. А каким будет этот год – увидим“, – шутит он.
Погода прохладная, поэтому наплыва отдыхающих не будет. Об этом свидетельствует и заполненность гостиниц.
„Мы остановились в санатории Gradiali, так неофициально работники сказали, что сегодня 450 отдыхающих, в выходные будет 550. В Швянтои и Паланге есть много объявлений о том, что свободные места есть, ведь погода не балует. Кажется светит солнце, погода неплохая, но всего 17 градусов. Все хорошо, но ты должен быть закаленным, чтобы при купании чувствовать комфорт. Обычный отдыхающий бродит по воде и потом идет на ул. Й.Басанавичюса пить чай“, – сказал Милашюс.
Если погода не радует, то цены в Паланге сейчас умеренные.
„Цены в Паланге не шокируют. На ул. Й.Басанавичюса цены на обед дня начинаются с 6,5 евро, это не блюда Michelin, может, Michelin забыл заехать в Палангу, потому что еще не сезон (шучу), но обед стоит 6,5-13,5 евро.
Жизнь заставила предпринимателей приспосабливаться, ведь на дворе середина июня, свободные места на выходные еще есть. Это логично, ведь до войны самыми желанными клиентами были россияне, которые оставляли много денег. Сейчас их нет – растет число туристов из других стран, может, есть литовцы, которые не поехали в Испанию, но это не заменило щедрых россиян“, – сказал Милашюс.