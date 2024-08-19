Погода обнадеживает: признаков конца лета пока нет

День в стране будет пасмурным с прояснениями, больше солнца достанется взморью. В первой половине дня на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в восточных регионах страны они будут более интенсивными и навязчивыми. Местами здесь возможны грозы. Во второй половине дня погода постепенно улучшится, зона дождей переместится на восточную окраину страны. После прохождения атмосферного фронта более мягкий южный ветер сменится сильным западным, северо-западным ветром с порывами местами до 15 м/с. Самая высокая температура сегодня достигнет 21-26 градусов тепла, теплее всего будет на юго-востоке.