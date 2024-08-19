Погода обнадеживает: признаков конца лета пока нет

День в стране будет пасмурным с прояснениями, больше солнца достанется взморью. В первой половине дня на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в восточных регионах страны они будут более интенсивными и навязчивыми. Местами здесь возможны грозы. Во второй половине дня погода постепенно улучшится, зона дождей переместится на восточную окраину страны. После прохождения атмосферного фронта более мягкий южный ветер сменится сильным западным, северо-западным ветром с порывами местами до 15 м/с. Самая высокая температура сегодня достигнет 21-26 градусов тепла, теплее всего будет на юго-востоке.
Во вторник ночью в некоторых местах восточных районов все еще будет кратковременный дождь. Утром в низинах создадутся благоприятные условия для образования тумана. Подует легкий северный ветер. Температура опустится до 9-14 градусов тепла, в юго-восточных районах она составит около 15-18 градусов тепла. Во вторник в нашем регионе усилится зона высокого давления. Небо по-прежнему будет довольно облачным, но вероятность дождя, по крайней мере, значительного, будет небольшой. Ветер почти утихнет. Термометры в тени покажут 22-27 градусов.
Аналогичные погодные условия сохранятся и в ночь на среду: будет преобладать малооблачная, спокойная и сухая погода, лишь утром до побережья доберутся дождевые облака, вызванные приближающимся с запада циклоном. Ночью будет тепло, - 12-17 градусов.
В среду нашу погоду будет определять зона атлантических циклонов с атмосферными фронтами. Во многих районах, начиная с запада, пройдут кратковременные сильные дожди и грозы. Местами пройдет сильный дождь. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, западный, 7-12 м/с, во время грозы местами порывы достигнут 15-18 м/с. Днем погода может прогреться до 24-29 градусов, но после обеда, с прохождением атмосферного фронта, значительно похолодает.
В ночь на четверг кратковременные дожди по-прежнему ожидаются в восточных и некоторых центральных регионах страны. Ветер западный, северо-западный ветер, на побережье его порывы будут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла.
В четверг по мере усиления нового антициклона в Центральной Европе погода в нашем регионе улучшится, вероятность дождя уменьшится. Ветер по-прежнему будет дуть с запада, северо-запада, поэтому днем температура будет литовской – 19-24 градуса.
В пятницу Литву окружит антициклон. Погода будет спокойная, достаточно ясная и сухая, как ночью, так и днем. Температура ночью опустится до 8-13 градусов тепла, теплее будет только на Куршской косе. Днем легкий южный бриз принесет уже больше тепла, поэтому температура подскочит до 21-26 градусов.
Антициклон должен сохраниться в нашем регионе и в субботу. Вновь прогнозируется сухая и относительно солнечная погода, только усилится южный, юго-восточный ветер. Ночью температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов, на побережье будет еще теплее. День обещает побаловать температурой 23-28 градусов. В воскресенье новый атлантический циклон должен принести дождь во многие районы страны и вернуть литовское лето.