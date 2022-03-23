Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла, теплее будет на юге страны, а у моря будет всего 8 градусов тепла.

В ночь на четверг местами на востоке возможны небольшие осадки. Ночью будет 0-4 градуса мороза, а у моря будет 1 градус тепла.

В четверг днем по-прежнему будет солнечно. Будет сухо и спокойно. Воздух прогреется до 10-15 градусов, на западе будет 8 градусов тепла.

По мере приближения выходных погода испортится. В пятницу еще будет тепло и сухо, а в субботу на большей части Литвы пойдут дожди, станет прохладнее.