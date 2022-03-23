Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла, теплее будет на юге страны, а у моря будет всего 8 градусов тепла.
В ночь на четверг местами на востоке возможны небольшие осадки. Ночью будет 0-4 градуса мороза, а у моря будет 1 градус тепла.
В четверг днем по-прежнему будет солнечно. Будет сухо и спокойно. Воздух прогреется до 10-15 градусов, на западе будет 8 градусов тепла.
По мере приближения выходных погода испортится. В пятницу еще будет тепло и сухо, а в субботу на большей части Литвы пойдут дожди, станет прохладнее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Удар по жилому дому в Луганской области, погибли дети
Российская агрессия против Украины продолжается уже...
Специальный эфир Delfi: из Киева - экс-премьер Украины Владимир Гройсман, позиции Израиля и Молдовы - как объяснить? (19)
О положении в Киеве, политической ситуации в Украине...
В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символам
Депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас...
Судьба компании Inter Rao Lietuva повисла на волоске, клиентов компании готовы перенять другие игроки (1)
Будущее поставщика электричества Inter Rao Lietuva в Литве...
Владимир Кара-Мурза: Джордж Оруэлл материализовался в путинской России
Чтобы российское общество смогло найти в себе силы для...