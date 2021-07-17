Ожидаются грозы, местами град, может подняться сильный шквал. Жара постепенно начнет спадать.
В северных районах температура во многих местах не превысит 30 градусов, будет около 28-30 градусов, в южных регионах еще поднимется - до 31-32 градусов. Ветер северный, будет менять направление, местами порывы достигнут 15-20 м / с.
Кратковременные дожди и грозы не обойдут стороной и Вильнюс.
Температура поднимется до 30-32 градусов тепла. Похожая ситуация будет и в Каунасе. Утром на взморье пройдут более сильные дожди, позже их вероятность будет мала, температура будет держаться в пределах 27-29 градусов тепла.
В воскресенье на большей части территории страны, в основном на юге, будет неспокойная погода - дожди и грозы. Температура воздуха ночью - 16 до 21 градуса, а днем - от 25 до 30 градусов.
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