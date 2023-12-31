Погода Новый год встречать не помешает, но водители должны проявлять осторожность

Западный, северо-западный ветер успокоится и понемногу сменится на северный и северо-восточный. Похолодает, поэтому до обеда будет 0-4 градуса тепла, а после обеда температура понемногу будет снижаться, местами ожидается гололед. В полночь погода будет хорошая: облачно и без особых осадков, будет дуть слабый ветер, будет чуть ниже нуля, только на юго-западе еще будет 0-2 градуса тепла.

После полуночи также будет облачно и без особых осадков. Будет дуть слабый восточный ветер. Температура опустится до 0-4 градусов мороза, на северо-востоке может быть немного прохладнее, на юго-западе до 1 градуса тепла. Во многих районах прогнозируют гололед.

В понедельник днем с юго-запада придет циклон. Будет облачно, выпадет небольшой снег, только на юге и на юго-западе осадков будет немного больше. Будет дуть сильный и холодный восточный, северо-восточный ветер. Днем будет 0-4 градуса мороза, на северо-востоке может быть еще холоднее, а на юго-западе до 1 градуса тепла. Прогнозируют гололед.