Погода: новая неделя принесет перемены

В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Будет дуть западный, северо-западный ветер, скоростью 9–14 м/с, на западе в первой половине дня ожидаются порывы ветра скоростью 15–18 м/с. Днем воздух прогреется до 14–17 градусов тепла.

В воскресенье циклон уйдет, погоду обусловит зона высокого давления. И ночью и днем вероятность осадков будет небольшой. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью будет 4–9, на косе 11 градусов тепла. Днем будет теплее, ожидается 14–19 градусов выше нуля. Теплее будет на юго-западе, а прохладнее на востоке Литвы.

Новая неделя принесет более сухую погоду. В понедельник осадков уже не ожидается. Ночью местами ожидается туман. Температура ночью 2–7, на косе около 9 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов. В понедельник днем будет 12–16 градусов тепла.