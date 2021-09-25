Погода: новая неделя принесет перемены

В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Будет дуть западный, северо-западный ветер, скоростью 9–14 м/с, на западе в первой половине дня ожидаются порывы ветра скоростью 15–18 м/с. Днем воздух прогреется до 14–17 градусов тепла.
В воскресенье циклон уйдет, погоду обусловит зона высокого давления. И ночью и днем вероятность осадков будет небольшой. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью будет 4–9, на косе 11 градусов тепла. Днем будет теплее, ожидается 14–19 градусов выше нуля. Теплее будет на юго-западе, а прохладнее на востоке Литвы.
Новая неделя принесет более сухую погоду. В понедельник осадков уже не ожидается. Ночью местами ожидается туман. Температура ночью 2–7, на косе около 9 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов. В понедельник днем будет 12–16 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На сдачу ПЦР – очереди: кого горячая линия не регистрирует (26)
Сообщается, что во многих муниципалитетах Литвы...
В Каунасе в реанимации находится младенец с COVID-19 (9)
Беспокойство врачей растет: в реанимацию попадает все...
Коронавирус в Литве: 1609 новых случаев и 9 смертей (2)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1609 новых...
Работодатели считают, что за тесты должны платить непривитые работники (77)
Правительство Литвы решает вопрос отказа от...