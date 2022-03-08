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Во вторник в Литву придут два атмосферных фронта, поэтому будет облачно, ожидаются осадки. Ночью снег пройдет лишь местами, а днем осадки охватят почти всю страну. Будет идти небольшой снег.
Pirmasis pavasario rytas Vilniuje
Pirmasis pavasario rytas Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

Ожидается северный ветер, днем он ослабеет. В ночь на вторник будет 2–7, на востоке до 9 градусов мороза. Днем на востоке страны будет 2 градуса мороза, а в Жемайтии до 3, у моря до 5 градусов тепла.

В ночь на среду будет облачно, но небольшой снег будет идти лишь местами. Ветер сменится на восточный и будет слабым. Ночью будет 1–6 градусов мороза, на востоке до 7–10 градусов мороза.

В среду днем усилится зона высокого давления. Будет сухо и ясно, без осадков. Ветер будет слабым. Несмотря на солнце, будет прохладно - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг в Литву придет центральная часть антициклона. И ночью и днем будет сухо и ясно. Ночью будет 5–10, местами до 13 градусов мороза. Днем ожидается около 0 градусов.

В пятницу будет солнечно и сухо. Ночью будет 3–8, местами до 10 градусов мороза, а днем в тени будет 1–6 градусов тепла.

В выходные должна удержаться зона высокого давления, будет сухо и солнечно. Ночи будут немного теплее, а днем погода будет по-настоящему весенней.

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