Погода не порадует: порывистый ветер не ослабеет, на взморье порывы до 30 м/с

Днем также прогнозируют осадки. Ветер свое направление не сменит и не успокоится – во многих районах порывы составят 15-20 м/с, вечером на западе до 27 м/с, а у моря до 30 м/с. Несмотря на порывистый ветер, день будет теплым - 13-17 градусов тепла.
В пятницу перемен не ожидается. Осаки прогнозируют на большей части территории страны. Еще больше усилится северо-западный ветер. Во всей Литве ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, местами до 27 м/с, а у моря ночью и в первой половине дня - 32 м/с. Ночью будет 4-9, а днем до 7-12 градусов тепла.
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