Погода: настоящего тепла еще придется подождать

Особого тепла днем не будет. Даже на солнце воздух прогреется только до 9-14 градусов, холоднее будет у моря.
В ночь на воскресенье ситуация особенно не изменится, будет облачно и без осадков. Местами туман. Ночью будет от 1 градуса мороза на севере до 4 градусов на юге страны.
В воскресенье днем погода изменится, придет новый циклон. В первой половине дня вероятность дождя будет невелика, только позже увеличится облачность, небо заволокут тучи. После обеда на юге пойдет дождь. До вечера осадки достигнут центральных районов, дождь станет более интенсивным. Усилится ветер. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла, теплее будет на юге страны.
В понедельник циклон пройдет над Литвой, в большинство районов придут интенсивные осадки. Ночью дождь будет очень сильным, местами возможны грозы. Будет дуть сильный порывистый ветер, днем возможны проясняния, потеплеет до 7–12 градусов.
Во вторник погода улучшится, однако в среду придет атлантический циклон и погода снова испортится.
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