В ночь на вторник облака рассеются, небо станет ясным. Ветер немного успокоится. Будет 1-6 градусов тепла. В воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки до 0-4 градусов.

Во вторник днем снова будет облачно. Днем возможны небольшие дожди. Меньше осадков будет лишь на юго-западе. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Днем будет прохладно – 10-15 градусов тепла.

В среду атмосферное давление повысится, придет антициклон. Станет ясно, осадков не ожидается. Сохранится сильный и неприятный северо-западный ветер. Ночью будет 1-6 градусов тепла. Снова возможны заморозки, местами в воздухе, на поверхности почвы во многих районах будет 0-5 градусов мороза. Днем будет всего 12-17 градусов.

В четверг Литва останется в зоне действия высокого давления. Без осадков. Ветер немного успокоится. Понемногу с юго-запада приблизиться атмосферный фронт, станет теплее, ночью 3-8 градусов тепла. Местами на поверхности земли еще возможны заморозки до 0-3 градусов. Днем будет 16-21 градус тепла. Немного прохладнее будет на взморье.

В пятницу ситуация практически не изменится, только станет еще теплее. Ночью будет 4-9, днем 18-23 градусов тепла. Без осадков.

Согласно нынешним прогнозам, в субботу будет тепло, а в воскресенье придут дожди и прохлада.