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С запада в Литву идет неспокойная погода - с дождями, переменной облачностью и сильным ветром.
Погода: на выходных будет дождливо, а с понедельника похолодает
© DELFI / Karolina Pansevič

В субботу ветер немного успокоится. Только на востоке в первой половине дня все еще ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Во второй половине дня будет дуть западный, юго-западный ветер. Большую часть дня будет без осадков, ожидается переменная облачность. Только вечером на юго-западе пройдут дожди. Днем будет 6-9 градусов тепла.

В Вильнюсе утром будет ветрено, позже ветер понемногу успокоится. Осадков не ожидается, будет 7-8 градусов тепла.

В Каунасе ожидается похожая погода. В Клайпеде вечером пойдет дождь, днем будет около 9 градусов тепла.

В воскресенье ожидаются осадки. Ожидаются затяжные дожди, на юге и в центральной Литве пройдут ливневые дожди. Ночью будет дуть сильный юго-западный ветер. Днем ветер ослабеет. Ночью будет 2-7 градусов тепла, днем 4–5 на севере и 7-9 на юге страны.

В понедельник с севера придет волна холодного воздуха.

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