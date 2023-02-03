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В пятницу погоду в Литве обусловит узкая зона более высокого давления. Днем будет пасмурно с небольшими прояснениями. Местами, наибольшая вероятность на востоке, выпадет небольшой снег.
Погода на выходные: похолодает, осадков будет меньше
© DELFI / Jonas Balčiūnas

Утром во многих районах, а днем в большинстве ожидается гололед. Днем будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря. В Вильнюсе особых осадков не ожидается, будет около 2 градусов мороза.

В субботу Литва окажется в зоне действующего антициклона. Будет дуть северный ветер. Местами выпадет небольшой снег. Ожидается гололед. Ночью будет 3–8 градусов мороза, днем - 0–5 градусов ниже нуля.

В воскресенье Литва попадет в зону высокого давления. По мере повышения давления ожидается больше прояснений. И ночью и днем без особых осадков. Ночью будет 4–9 градусов мороза, местами до 10–12 градусов. Днем также будет по-зимнему морозно 1–6 градусов мороза.

В понедельник ночью погода еще не изменится: будет спокойно, без особых осадков. Ночью будет 4–9, на востоке местами до 10–13 градусов ниже нуля. В понедельник днем над страной пройдет атмосферный фронт, поэтому ожидаются небольшие осадки, в основном снег. Мороз понемногу отступит: ниже нуля будет на юго-востоке, в других районах 0–2 градуса тепла.

Во вторник небольшой циклон принесет осадки. Усилится ветер. Ночью будет 1–6 градусов мороза, у моря 0–2 градуса тепла, днем будет 0–4 градуса тепла.

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