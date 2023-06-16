Погода на выходные: есть сразу две хорошие новости

В пятницу прогнозируют переменную облачность. Утром будет ясно, после обеда облачность увеличится. На западе и на юге пройдут небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 22–27, на юго-востоке местами до 29 градусов тепла, у моря будет всего 20 градусов тепла.

В субботу погода почти не изменится. Будет влажно и облачно. И ночью и днем будут идти дожди. Их не будет разве что на востоке страны. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. В южной и центральной Литве прогнозируют обильные осадки. Утром сформируется туман. Ветер ночью будет слабым. Во время гроз сила ветра будет увеличиваться. Ночью будет 13–18 градусов тепла. Днем ожидается 19–24 градусов тепла, на востоке до 26 градусов.

В воскресенье кратковременные дожди пройдут в большинстве районов. Ночью интенсивные дожди ожидаются на северо-западе, днем дожди должны пройти и на востоке страны. Грозы прогнозируют во второй половине дня и вечером. Ночью будет 12–17, днем 21–26 градусов тепла.

В начале следующей недели особых перемен не ожидается. По ночам местами, днем во многих районах пройдут дожди с грозами. Ночью будет 10–16, днем 20–26 градусов тепла.