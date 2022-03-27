В понедельник придет новый циклон. Ночью без особых осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Усилится ветер и ночью его порывы достигнут 15 м/с, днем в большинстве районов порывы ветра составят 15–20 м/с. В темное время суток будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет 8–13 градусов тепла.
Во вторник сохранится ветреная погода. Днем осадки прогнозируют в большинстве районов, будет идти небольшой дождь или мокрый снег. Ночью температура почти не изменится, а днем будет 4-9 градусов тепла.
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