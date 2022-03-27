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В воскресенье погоду в Литве обусловит в основном зона более высокого давления, к вечеру на взморье придет теплый атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, после полудня на востоке будет ясно. Вероятность осадков будет небольшой. Утром еще сохранится порывистый ветер, местами до 15–17 м/с, позже опасных порывов уже не будет. Днем будет всего 2–7 градусов тепла. Теплее будет у моря и на юго-западе.
Pirmasis pavasario rytas Vilniuje
Pirmasis pavasario rytas Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

В понедельник придет новый циклон. Ночью без особых осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Усилится ветер и ночью его порывы достигнут 15 м/с, днем в большинстве районов порывы ветра составят 15–20 м/с. В темное время суток будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет 8–13 градусов тепла.

Во вторник сохранится ветреная погода. Днем осадки прогнозируют в большинстве районов, будет идти небольшой дождь или мокрый снег. Ночью температура почти не изменится, а днем будет 4-9 градусов тепла.

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