В большинстве районов время от времени ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Местами туман. Будет 1–6 градусов тепла.
В субботу ночью похолодает. На севере местами возможны прояснения. Смешанные осадки ожидаются во многих районах, но они будут кратковременными. Местами туман. Ночью будет 0–5 градусов мороза. Выше 0 может быть лишь на юге страны. В других районах будет похолодание.
В субботу днем будет облачно с небольшими прояснениями. Особых осадков уже не ожидается, только на юге может пройти небольшой снег. Днем будет от 4 градусов мороза на севере до 0–1 градуса тепла на юге страны. Сохранится гололед.
В ночь на Рождество мороз усилится, будет 3–8 градусов ниже нуля, местами до 9–10 градусов. Кое-где туман и иней. Утром на юго-западе появятся облака, местами пройдет небольшой снег.
В воскресенье днем будет облачно, на юго-западе возможны осадки в виде снега. Кое-где туман. Будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В ночь на понедельник будет 0–5 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег. Днем приблизятся облака атмосферного фронта, пойдет снег, мокрый снег, а затем он сменится дождем. На части территории Литвы будет идти ледяной дождь, будет скользко. Будет 2–4 градуса тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Праздничная Варшава привлекает литовцев: там и развлечения и товары дешевле
Столица Польши готова к праздникам куда лучше...
Ситуация в литовских больницах катастрофическая, в Вильнюсе, возможно, отменят плановые операции
Литовские больницы штурмуют получившие травмы люди, а...
Погода на праздники: по лужам на Рождество ходить не придется
В пятницу днем Литва останется в южной зоне циклона....
Незабываемая зима в Паланге: самые красивые места, и чего нельзя пропустить
Близятся главные зимние праздники, немало развлечений...
Шимашюс рассказал о своей зарплате: "она на самом деле должна быть серьезнее"
Зарплаты мэров должны быть больше, сказал мэр литовской...