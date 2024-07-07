2024.07.07 07:35

Погода на короткое время испортится: ливни, грозы, местами град

 
ru.DELFI.lt
Lietus Vilniuje
Lietus Vilniuje
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В воскресенье над Литвой пройдет активный холодный фронт, утром он покажет себя на взморье. День ожидается облачный и ветреный.

В первой половине дня больше всего облаков ожидается на западе страны, там во многих местах пройдут интенсивные дожди, местами с грозами, температура составит 19–24 градусов.

На востоке будет солнечно и сухо, поднимется жара. Днем будет 25–30, местами 32 градуса тепла.

Во второй половине дня атмосферный фронт придет и на восток страны. Тут ливни станут интенсивными, местами осадки будут сильными, ожидается град. Пройдут грозы, поднимется ветер до 18–23 м/с. Похолодает.

После обеда с запада дожди уйдут, станут кратковременными, к вечеру выглянет солнце.

В понедельник погода улучшится, усилится зона высокого давления. На большей части территории Литвы осадков будет немного, только на юге и на востоке днем возможны небольшие дожди, возможны грозы.

Ночью будет 11–16, в Жемайтии 8–10 градусов, днем воздух прогреется до 21–26 градусов.

Во вторник погода будет сухой и солнечной. Ночью будет 10–15, на Куршской косе 17 градусов, днем воздух прогреется до 23–28 градусов.

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