Погода на короткое время испортится: ливни, грозы, местами град

В первой половине дня больше всего облаков ожидается на западе страны, там во многих местах пройдут интенсивные дожди, местами с грозами, температура составит 19–24 градусов.

На востоке будет солнечно и сухо, поднимется жара. Днем будет 25–30, местами 32 градуса тепла.

Во второй половине дня атмосферный фронт придет и на восток страны. Тут ливни станут интенсивными, местами осадки будут сильными, ожидается град. Пройдут грозы, поднимется ветер до 18–23 м/с. Похолодает.

После обеда с запада дожди уйдут, станут кратковременными, к вечеру выглянет солнце.