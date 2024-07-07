Погода на короткое время испортится: ливни, грозы, местами град

В первой половине дня больше всего облаков ожидается на западе страны, там во многих местах пройдут интенсивные дожди, местами с грозами, температура составит 19–24 градусов.
На востоке будет солнечно и сухо, поднимется жара. Днем будет 25–30, местами 32 градуса тепла.
Во второй половине дня атмосферный фронт придет и на восток страны. Тут ливни станут интенсивными, местами осадки будут сильными, ожидается град. Пройдут грозы, поднимется ветер до 18–23 м/с. Похолодает.
После обеда с запада дожди уйдут, станут кратковременными, к вечеру выглянет солнце.
В понедельник погода улучшится, усилится зона высокого давления. На большей части территории Литвы осадков будет немного, только на юге и на востоке днем возможны небольшие дожди, возможны грозы.
Ночью будет 11–16, в Жемайтии 8–10 градусов, днем воздух прогреется до 21–26 градусов.
Во вторник погода будет сухой и солнечной. Ночью будет 10–15, на Куршской косе 17 градусов, днем воздух прогреется до 23–28 градусов.