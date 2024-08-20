Погода на этой неделе похожа на американские горки: после дождливых и ветреных дней вернется жара

Вы сможете наслаждаться солнечными лучами большую часть дня, так как небо будет закрыто всего лишь одним облаком. Преобладает слабый северный ветер, скорость которого достигнет 3-8 м/с. Самая высокая температура воздуха составит от 23 до 28 градусов тепла. Антициклон, вызвавший засушливую погоду, в ночь на среду переместится на северо-восток, поэтому местами ожидаются кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Ночью будет преобладать слабый ветер, по всей стране похолодает до 13-18 градусов.
В среду по стране пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому во многих местах ожидаются кратковременные ливни с грозами. Местами пройдет сильный дождь. Ветер будет юго-восточный, с переходом на юго-западный, западный, 7-12 м/с. Местами ожидаются и более сильные порывы ветра, достигающие 15-18 м/с. Днем столбик термометра достигнет 23-28 градусов тепла.
Четверг по-прежнему ожидается дождливым и немного прохладным, но пятница и суббота будут сухими и летними. В субботу местами может потеплеть даже до 30 градусов.