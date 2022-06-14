Днем то там, то тут ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Днем будет 17–22 градусов тепла.
В ночь на четверг облака рассеются, осадки ожидаются лишь местами. Утром будет всего 8–13 градусов тепла.
В четверг днем циклон далеко не уйдет, поэтому снова погода будет облачной, после обеда во многих районах ожидаются осадки. Воздух прогреется до 17–22 градусов тепла.
В ночь на пятницу особых осадков не ожидается, днем во многих районах пройдут дожди, местами с грозами. Ночью 9–13, днем 19–23 градусов тепла.
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