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В среду днем над Литвой пройдет холодная и сырая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, из-за толстого слоя облаков время от времени будет выглядывать солнце.
Ramunių pieva
Ramunių pieva
© DELFI / Karolina Pansevič

Днем то там, то тут ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Днем будет 17–22 градусов тепла.

В ночь на четверг облака рассеются, осадки ожидаются лишь местами. Утром будет всего 8–13 градусов тепла.

В четверг днем циклон далеко не уйдет, поэтому снова погода будет облачной, после обеда во многих районах ожидаются осадки. Воздух прогреется до 17–22 градусов тепла.

В ночь на пятницу особых осадков не ожидается, днем во многих районах пройдут дожди, местами с грозами. Ночью 9–13, днем 19–23 градусов тепла.

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