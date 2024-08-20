2024.08.20 09:12

Погода на этой неделе похожа на американские горки: после дождливых и ветреных дней вернется жара

 
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Vasara
Vasara
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

Во вторник Литва окажется под воздействием повышенного атмосферного давления. Вероятность образования дождевых облаков в течение дня будет небольшой, поэтому ожидается день без дождя.

Вы сможете наслаждаться солнечными лучами большую часть дня, так как небо будет закрыто всего лишь одним облаком. Преобладает слабый северный ветер, скорость которого достигнет 3-8 м/с. Самая высокая температура воздуха составит от 23 до 28 градусов тепла. Антициклон, вызвавший засушливую погоду, в ночь на среду переместится на северо-восток, поэтому местами ожидаются кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Ночью будет преобладать слабый ветер, по всей стране похолодает до 13-18 градусов.

В среду по стране пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому во многих местах ожидаются кратковременные ливни с грозами. Местами пройдет сильный дождь. Ветер будет юго-восточный, с переходом на юго-западный, западный, 7-12 м/с. Местами ожидаются и более сильные порывы ветра, достигающие 15-18 м/с. Днем столбик термометра достигнет 23-28 градусов тепла.

Четверг по-прежнему ожидается дождливым и немного прохладным, но пятница и суббота будут сухими и летними. В субботу местами может потеплеть даже до 30 градусов.

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