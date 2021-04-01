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В Литву пришла весна. Первые две декады марта не отличались экстремальными температурами. В первую декаду осадков выпало лишь треть обычного, а во вторую - больше обычного, шел и снег. Третья декада марта была более теплой, особенно тепло было в конце марта, местами воздух прогрелся до 16–18°C.
Погода на апрель: месяц будет немного теплее обычного
© DELFI / Orestas Gurevičius

Согласно прогнозам, во второй половине апреля температура будет близкой средней для этого периода. Апрель в целом будет на 0,5°C теплее обычного (обычная среднемесячная температура в апреле составляет 7,2°C). В конце зимы и в начале весны похолодание - нормальное явление, поэтому и в апреле этого года, как и в марте, будут похолодания.

Во второй половине апреля осадков будет на 5% меньше обычного, а за весь апрель количество осадков будет на 10% меньше нормы.

Хотя в апреле чаще идут дожди, в этом году есть вероятность мокрого снега или снега, хотя снег не задержится.

Если обобщить всю информацию апрель в Литве будет теплее и суше обычного.

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