Погода: местами воздух прогреется до рекордных 15 градусов тепла

После того как рассеется туман и облака воздух прогреется до 7–12 градусов. На юго-западе страны воздух прогреется до 13–15 градусов. Особых осадков в этот день не ожидается. У моря и на северо-востоке туман может сохраняться на протяжении большей части дня. Усилится ветер.
В пятницу Литва окажется между антициклоном, находящимся на юге Европы и циклоном, проходящим севернее Литвы. Облачность постоянно будет меняться. Вероятность осадков будет небольшой.
В начале ночи прогнозируют туман. Позже усиливающийся ветер развеет туман. Днем местами порывы ветра усилятся до 15–18 м/с. Теплая масса воздуха будет вытеснена из Литвы, поэтому ночью будет 2–5, а днем 4–9 градусов тепла.
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