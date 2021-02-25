Погода: местами воздух прогреется до рекордных 15 градусов тепла

После того как рассеется туман и облака воздух прогреется до 7–12 градусов. На юго-западе страны воздух прогреется до 13–15 градусов. Особых осадков в этот день не ожидается. У моря и на северо-востоке туман может сохраняться на протяжении большей части дня. Усилится ветер.

В пятницу Литва окажется между антициклоном, находящимся на юге Европы и циклоном, проходящим севернее Литвы. Облачность постоянно будет меняться. Вероятность осадков будет небольшой.

В начале ночи прогнозируют туман. Позже усиливающийся ветер развеет туман. Днем местами порывы ветра усилятся до 15–18 м/с. Теплая масса воздуха будет вытеснена из Литвы, поэтому ночью будет 2–5, а днем 4–9 градусов тепла.