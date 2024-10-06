2024.10.06 07:25

Погода: местами прогнозируют заморозки, однако перемены наступят совсем скоро

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье днем погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. В большинстве районов погода будет малооблачной, больше облаков будет лишь на юго-востоке страны.

Есть вероятность того, что вечером в некоторых местах Вильнюсского, Алитусского округов пройдут небольшие дожди. Особого тепла не будет. Днем воздух прогреется всего до 10–14, на западе до 15 градусов тепла.

В понедельник особых перемен не ожидается. Ночью и днем местами, в основном на востоке, пройдут небольшие дожди. Ночью будет 1–6, местами 7–8 градусов тепла, однако местами будут заморозки до 0–4 градусов. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

Со вторника станет приближаться более теплая погода, однако увеличится вероятность осадков.

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