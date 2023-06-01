Погода меняется, о летнем тепле на время придется забыть

В ночь на пятницу погоду обусловит небольшой циклон. Увеличится облачность, пойдут небольшие дожди. Меньше осадков будет на западе, больше на северо-востоке. Утром будет 3–8 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–2 градуса мороза.

В пятницу днем местами пройдут небольшие дожди. На этот раз больше осадков ожидается на западе. Днем будет 12–17 градусов тепла.