Погода меняется, о летнем тепле на время придется забыть

В ночь на пятницу погоду обусловит небольшой циклон. Увеличится облачность, пойдут небольшие дожди. Меньше осадков будет на западе, больше на северо-востоке. Утром будет 3–8 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–2 градуса мороза.
В пятницу днем местами пройдут небольшие дожди. На этот раз больше осадков ожидается на западе. Днем будет 12–17 градусов тепла.
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