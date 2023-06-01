aA
С пятницы над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. В четверг ожидается переменная облачность. В первой половине дня будет ясно, после обеда облачность увеличится. Местами, в основном в северной части страны, пройдут небольшие дожди. Температура до 22 градусов тепла.
Погода меняется, о летнем тепле на время придется забыть
© DELFI skaitytojas

В ночь на пятницу погоду обусловит небольшой циклон. Увеличится облачность, пойдут небольшие дожди. Меньше осадков будет на западе, больше на северо-востоке. Утром будет 3–8 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–2 градуса мороза.

В пятницу днем местами пройдут небольшие дожди. На этот раз больше осадков ожидается на западе. Днем будет 12–17 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Asociatyvi nuotrauka Ewelina Dobrowolska

"Чековый" скандал докатился до парламента, министр юстиции вернула часть денег

Некоторые нынешние депутаты во время своей...

Прокуратура после шокирующей информации о возможном насилии священника: значимые обстоятельства не расследовали

Генпрокурор Нида Грунскене одобрила выводы проверки...

Приближается саммит НАТО: Вильнюсское самоуправление информирует об изменениях

Этим летом, 11-12 июля, в Вильнюсе пройдет самое важное и...

В Вильнюсе вступают в силу новые ограничения для электросамокатов

В целях повышения безопасности электросамокатов и...

По случаю Международного дня защиты детей перед российским посольством пройдет митинг

В четверг, по случаю Международного дня защиты детей, в...