Погода меняется, компания Grinda предупреждает об опасных развлечениях

Компания Grinda сообщает, что погода в ближайшие дни больше напомнит позднюю осень, чем зиму.

"Не такую осень, которая радует пестрыми листьями, а ту неприятную - сырую, холодную, ветреную. С другой стороны есть большая разница между -15°C и +5°, которые обещают в выходные – это уже что-то из области фантастики. Поскольку погода меняется быстрее, чем планы на выходные у некоторых жителей, хотим обратить внимание тех, кто намерен провести выходные около озер", – пишет Grinda в фейсбуке.

По словам работников компании, если несмотря на прогноз, вы все равно захотите проверить прочность льда, обратите внимание на следующие рекомендации:

Если лед тоньше 7 см, не ходите по нему сами и не пускайте близких. Такой лед может выдержать одного человека. Вас несколько? Можно идти, только если лет толщиной не меньше 12 см. Правда, когда идете группой, не стойте рядом, иначе под лед попадете все;

Не ходите по льду в одиночку, особенно в темное время суток. Если лед провалится, страшно даже подумать о последствиях... Не делайте этого;

Перед тем, как вступить на лед, посмотрите, нет ли протоптанной дорожки. Если кто-то уже прошел по льду, у вас больше шансов вернуться;

Помните, что там, где замерзают в воде деревья, их ветки, камыш, лед всегда тоньше. Об этом надо помнить;

Насколько крепкий лед, можно проверить с помощью палки. Если после удара по его поверхности появляется вода, не стоит рисковать;

Если лед трещит под ногами, вернитесь на берег по той же тропке, по которой пришли.