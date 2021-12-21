В ночь на вторник температура местами опустилась до -10 градусов.

Во вторник днем ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие осадки. Местами возможен гололед. Будет дуть западный, северо-западный ветер. У моря время от времени его порывы будут усиливаться до 15-17 м/с. Днем будет 3-8, у моря 0-2 градуса мороза.

В среду сохранится вероятность небольших осадков. Небольшой снег пройдет лишь местами. Ветер успокоится, а мороз разгуляется. Ночью будет 7-12, на Куршской косе 4-6 градусов. Днем мороз спадет до 3-8 градусов.

В четверг местами пройдет небольшой снег. Ночью будет 8-13, на западе Литвы 4-7 градусов мороза. Днем будет 3-8, на западе страны 0-2 градуса ниже нуля.