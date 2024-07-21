2024.07.21 07:21

Погода: меньше осадков будет на юго-западе страны

 
ru.DELFI.lt
Alinantis karštis sostinėje
Alinantis karštis sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В воскресенье днем рядом с Литвой будет находиться зона низкого атмосферного давления. Утром будет пасмурно, а местами ясно. После полудня появятся дождевые облака.

Больше прояснений сохранится на юго-западе страны. После обеда на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет на севере и на востоке страны. Местами дожди будут интенсивными, с грозами. Днем будет 23–28 градусов тепла.

В ночь на понедельник облака уйдут. Вероятность осадков снизится. Ночью будет 12–17 градусов тепла.

На погоду подействует зона более высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, однако небольшие дожди пройдут лишь местами. Воздух прогреется до 25–30 градусов тепла.

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