Погода манит на природу: босоногая тропа в 19 км от столицы

Кроме бесплатной босоногой тропы в Лентварисе есть прекрасный пляж у озера Граужис и две детских площадки. Даже осенью озеро Граужис выглядит привлекательно, можно гулять вдоль его побережья и любоваться природой. Если наступившая осень вас не пугает, можно искупаться. Пляж здесь чистый и обновленный со всей необходимой инфраструктурой.
От железнодорожного вокзала до Семейной тропы идти 1100 м от Семейной тропы до озера - еще 1100 м.
Интересна также босоногая тропа около Йонавы, в Александришкес, она находится в 50 км от Вильнюса и называется Сурвильская (Survilų basų kojų takas).