05 июля 2023 г. 07:41

Погода каждый день будет преподносить сюрпризы и не всегда приятные

 
ru.DELFI.lt
Vasara Šventojoje
Vasara Šventojoje
ФОТО: Tomas Sakalauskas

В среду ночью недалеко от Литвы сформировалась зона более высокого атмосферного давления, поэтому сегодня погоду обусловит антициклон.

Ожидается малооблачная погода. Осадков не будет. День будет солнечным, поэтому температура будет быстро подниматься. После полудня ожидается 23-27, на юге до 28 градусов тепла.

В ночь на четверг с запада приблизится небольшая зона низкого давления, погода резко изменится. Ночью во многих западных районах пройдут дожди. Местами с грозами. Ночью будет 13-18 градусов тепла. Днем дождевые облака станут еще активнее. Практически повсюду пройдут небольшие дожди. В Аукштайтии местами дожди будут сильными, кое-где возможны грозы. Меньше осадков днем будет только на западе. Воздух прогреется до 21-26, у моря до 18-20 градусов тепла.

В пятницу дождевые облака уйдут из Литвы. Ночью будет 10-15, у моря 16-17 градусов выше нуля. Днем будет по-летнему тепло - 20-25 градусов тепла.

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