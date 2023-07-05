Погода каждый день будет преподносить сюрпризы и не всегда приятные

Ожидается малооблачная погода. Осадков не будет. День будет солнечным, поэтому температура будет быстро подниматься. После полудня ожидается 23-27, на юге до 28 градусов тепла.

В ночь на четверг с запада приблизится небольшая зона низкого давления, погода резко изменится. Ночью во многих западных районах пройдут дожди. Местами с грозами. Ночью будет 13-18 градусов тепла. Днем дождевые облака станут еще активнее. Практически повсюду пройдут небольшие дожди. В Аукштайтии местами дожди будут сильными, кое-где возможны грозы. Меньше осадков днем будет только на западе. Воздух прогреется до 21-26, у моря до 18-20 градусов тепла.