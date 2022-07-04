Погода изменится, местами даже днем будет всего 18 градусов тепла

Во вторник ночью облака рассеются, небо прояснится, особых осадков не ожидается. Утром будет 12-17 градусов. Во вторник днем ожидается небольшая облачность, будет солнечно, местами возможны небольшие дожди с грозами. После обеда воздух прогреется до 22-27 градусов.
В среду ночью будет малооблачно, только на западе и на востоке облаков будет больше, местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 11-16 градусов. Днем увеличится облачность, во многих районах ожидаются небольшие осадки, возможны грозы. Днем будет всего 19-24 градусов тепла.
В четверг ночью облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном у моря, днем небольшие дожди возможны во многих районах. Ночью будет 9-14 градусов тепла, у моря 16, днем будет всего 18-23 градуса выше нуля.
В пятницу в страну придет зона более активных облаков, поэтому ночью местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 10-15, днем 18-23 градусов тепла.
По нынешним данным, в выходные осадки ожидаются на большей части территории страны, температура почти не будет отличаться от пятничной.
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