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Сегодня Литва останется в зоне действия антициклона. Ожидается ясная безоблачная погода. Осадков не ожидается. Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер, скорость ветра до 15 м/с. Температура составит 2-6 градусов тепла.
Погода изменится, что ждет 16 февраля?
© DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник ночью особых перемен не ожидается, но антициклон начнет удалятся. На западе увеличится облачность. Осадков пока не ожидается. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На востоке до 4-5 градусов мороза.

Во вторник днем появятся облака. Местами пойдет дождь или морось. Сохранится сильный ветер. Днем будет 2-7 градусов тепла.

В среду ночью будет пасмурно, местами ожидается морось, небольшой дождь. Практически повсюду будет 0-3 градуса тепла. Чуть ниже нуля будет лишь в первой половине ночи на востоке.

16 февраля днем погода ухудшится. Над страной пройдет активный атмосферный фронт. Ожидаются осадки, более обильные - на западе. В основном будет идти дождь, но местами возможен и мокрый снег. Усилится юго-западный ветер до 15-18 м/с. Днем будет 3-7 градусов тепла.

В четверг погоду обусловит активный циклон. И ночью и днем ожидаются осадки, в основном дождь, местами мокрый снег. Будет дуть сильный, порывистый ветер. Круглые сутки будет выше нуля – ночью 0-4, днем 3-8 градусов тепла.

В пятницу количество осадков снизится. Сохранится порывистый ветер. Ночью будет 0-3, днем 1-6 градусов тепла.

Согласно нынешним данным, в выходные также ожидается сырая и ветреная погода.

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