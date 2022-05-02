Погода: идут перемены – вскоре воздух прогреется до 20 градусов

В понедельник и во вторник над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Утром дождь пройдет на северо-западе, а днем облака придут в южную часть страны, где также возможны небольшие дожди.

Сохранится переменная облачность.

К вечеру небо расчистится, на севере будет ясно. Днем будет 11–16 градусов тепла. Теплее будет на юго-востоке.

В ночь на среду будет ясно, небольшая облачность в первой половине ночи ожидается лишь на востоке. Вероятность дождя будет небольшой. В стране будет прохладно, ночью ожидаются заморозки 0–5 градусов мороза, на поверхности почвы местами до 6–8 градусов.

В среду днем будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

В четверг днем местами возможен небольшой дождь. Ночью будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки до 0–3 градусов, днем будет 13–18 градусов тепла.

В пятницу во многих районах ожидаются дожди. Ночью будет 3–8 градусов тепла, днем 13–18 градусов.

В субботу днем местами ожидаются осадки. Ночью будет 3–8 градусов тепла, днем 14–19, у моря 11–13 градусов тепла.