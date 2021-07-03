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В субботу днем погоду в Литве обусловит западная часть циклона. Ожидается переменная облачность. Местами после обеда будут формироваться дождевые облака, пройдут кратковременные дожди. Наибольшая вероятность осадков на западе страны. Возможны грозы. Днем будет от 23 градусов тепла на северо-востоке до 28 на юго-западе и на юге страны.
Погода: дожди ожидаются не во всех районах
© DELFI / Tomas Vinickas

В воскресенье ночью местами, в основном на юге, пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Утром в Жемайтии будет 13, на большей части территории страны 14–17, местами на востоке 18 градусов тепла.

В воскресенье днем давление поднимется, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами, в основном на юге страны, пройдут кратковременные дожди, кое-где ожидаются грозы. Днем будет 23–28 градусов тепла.

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