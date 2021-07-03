Погода: дожди ожидаются не во всех районах

В воскресенье ночью местами, в основном на юге, пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Утром в Жемайтии будет 13, на большей части территории страны 14–17, местами на востоке 18 градусов тепла.
В воскресенье днем давление поднимется, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами, в основном на юге страны, пройдут кратковременные дожди, кое-где ожидаются грозы. Днем будет 23–28 градусов тепла.
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