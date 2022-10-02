Погода: дожди не уйдут, но местами будет выглядывать солнце

На большей части Литвы будут идти кратковременные дожди. Местами, скорее на западе страны, могут быть грозы. Будет дуть умеренный южный ветер, у побережья его скорость немного усилится - до 13 м/с. Будет немного теплее - максимальная температура днем ​​составит 9-14 градусов. Теплее всего будет на западной окраине страны.

В ночь на понедельник на большей части территории страны пройдут дожди. Местами будеть образовываться туман, в основном в южных и западных районах. Ветер переменчивый, 2-7 м/с. Ночью воздух остынет до 2-7 градусов, на взморье будет теплее - около 8-10 градусов. Заморозков на поверхности почвы не избежать, а местами температура опустится до 2 градусов мороза.

В понедельник с юга придет циклон и своей западной частью определит погоду. Во многих местах ожидаются дожди, а местами, вероятнее всего, в Восточной Литве, пройдут сильные дожди. Ветер будет северный, сильный, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура будет повышаться медленно – до 10-15 градусов тепла.

Во вторник местами пройдут дожди, а температура будет немного выше.