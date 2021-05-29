Погода: дожди из Литвы понемногу уходят

Во многих районах пройдут кратковременные небольшие дожди. Днем будет 13–18 градусов тепла. Прохладнее будет у моря, а теплее на юге и на востоке страны.

В ночь на воскресенье ожидается небольшая облачность. В первой половине ночи местами пройдут дожди. Утром будет от 4 градусов тепла в Жемайтии, до 5–8 градусов в центральной и южной части Литвы.

В воскресенье днем вероятность осадков невелика. Будет солнечно, больше облаков возможно лишь на юге страны. Днем температура будет от 15 до 19 градусов тепла. Холоднее всего будет в Жамайтии и на востоке страны, в центральной и юго-западной части будет 16–17, у Паневежиса и Биржай будет еще теплее.