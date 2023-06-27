Погода: будут идти сильные дожди, местами ливни

В среду ночью атмосферный фронт будет проходить над Литвой . Во многих районах будут идти дожди, местами затяжные. Осадки могут быть очень сильными. Ночью будет 11–16 градусов тепла.

В среду днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем от 21 градуса на юге до 22–25 градусов в большинстве районов, на севере до 26 градусов. Там, где будет больше осадков, ожидается всего 18–20 градусов тепла.