Днем в Клайпеде, Тельшяе и Шяуляе будет 22-24, в Паневежисе, Итене и Алитусе 24-26, а в Вильнюсе и Каунасе - 25-27 градусов тепла.
В ночь на пятницу установится ясная погода. Температура опустится до 9-13, у моря до 12-15 градусов тепла.
В пятницу днем погода будет такой же, как в четверг. Будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.
В выходные будет еще теплее.
В воскресенье увеличится вероятность осадков.
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