Погода будет переменчивой: и солнце, и смешанные осадки

На востоке осадки прогнозируют только поздно вечером. Будет дуть сильный ветер - 15-20 м/с. Днем будет 0-5 градусов тепла, прохладнее будет на востоке страны, теплее – на западе.

В субботу ночью над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Небо затянут густые облака, ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. Местами будет скользко. Будет дуть сильный ветер - 15-20 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза на востоке до 3 градусов тепла у моря.

В субботу Литва окажется в теплой части циклона. Больше облаков будет на юго-востоке, а прояснений - на северо-западе. На юге и на востоке возможен небольшой кратковременный дождь. По-прежнему будет дуть сильный ветер - 15-20 м/с. Днем будет 4-8 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облака рассеются, а к утру придет новая зона облачности, на западе возможны небольшие осадки, в основном дождь. Будет дуть сильный ветер - 15-20 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Местами будет скользко.