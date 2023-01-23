Погода будет переменчивой: во второй половине придет холодный атмосферный фронт

В понедельник будет облачно с небольшими прояснениями. Особых осадков не прогнозируют. Местами ожидается туман, идей, небольшой ледяной дождь. Днем от 3 градусов мороза на севере до 1 градуса тепла за Неманом.

Во вторник погода почти не изменится. И ночью и днем будет облачно, без особых осадков. Ветер ночью будет слабым, а днем усилится. Ночью будет 4–9 градусов мороза, местами 1–3 градуса мороза. Днем будет от 4 градусов мороза на востоке до 1 градуса тепла в Жемайтии, у моря 3 градуса тепла.

В среду Литва попадет в зону действия циклона. Ночью вероятность осадков еще невелика, а днем на севере выпадут осадки, в основном мокрый снег и дождь. Местами ожидается ледяной дождь, гололед – будет скользко. Усилится юго-западный ветер. Ночью 1–6 градусов мороза, у моря 0–2 градуса тепла, днем будет 0–4 градуса тепла.

В четверг в Литву придет холодный атмосферный фронт, он принесет осадки, в основном мокрый снег и снег. Ночью будет 0–5 градусов мороза, на северо-востоке 1–3 градуса тепла, днем на юге 0–2 градусов мороза, а на севере и у моря 1–3 градуса тепла.

В пятницу ночью во многих районах, днем на востоке пройдет снег. Ночью чуть ниже нуля, а днем около 0.

В субботу будет меньше облаков, погода будет спокойнее, температура опустится ниже нуля, а в воскресенье новый циклон принесет оттепель, осадки и сильный ветер.