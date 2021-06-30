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В среду днем будет будет малооблачно и без осадков. Немного больше облаков ожидается на северо-водтоке страны. Воздух прогреется до 25-30 градусов тепла.
Погода: будет и тепло, и ливни
© DELFI / Tomas Vinickas

В четверг ночью к Литве приблизится циклон, увеличится облачность. Местами пройдут небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.

В четверг днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами ливневые, ожидаются грозы. По-прежнему будет очень тепло - 24-29 градусов.

Небольшие дожди прогнозируют и в пятницу. Жара спадет.

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