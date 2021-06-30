Погода: будет и тепло, и ливни

Скопировать ссылку Погода: будет и тепло, и ливни

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В среду днем будет будет малооблачно и без осадков. Немного больше облаков ожидается на северо-водтоке страны. Воздух прогреется до 25-30 градусов тепла.