Погода: будет и тепло, и ливни

В четверг ночью к Литве приблизится циклон, увеличится облачность. Местами пройдут небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
В четверг днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами ливневые, ожидаются грозы. По-прежнему будет очень тепло - 24-29 градусов.
Небольшие дожди прогнозируют и в пятницу. Жара спадет.
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