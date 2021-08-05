Погода: будет и тепло и дождливо

Больше всего вероятность небольших осадков на востоке страны, возможна гроза. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

В пятницу ночью в Литву придет циклон, а с ним и облачная погода. Ночью осадки ожидаются на юго-востоке страны. Ночью будет 11-15, на косе 16 градусов. Днем небо будет покрыто дождевыми облаками. Дожди будут идти повсюду, местами сильные. Температура воздуха составит всего 17-22 градуса тепла.

В субботу Литва еще останется в зоне низкого давления, поэтому время от времени будут идти дожди. Ночью будет 14-18, днем 18-22 градуса тепла.