Погода 16 февраля празднику не помешает

В пятницу над страной пройдет малоактивный фронт. Ночью будет облачно. Во многих районах ожидаются осадки - мокрый снег и дождь. На востоке прогнозируют гололед и ледяной дождь. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В пятницу днем местами возможны небольшие осадки, в основном дождь, на востоке мокрый снег. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В субботу придет новый циклон. И днем и ночью ожидаются осадки: мокрый снег и снег, у моря – дождь. Усилится ветер. Ночью будет чуть ниже нуля, днем 1–6 градусов тепла.