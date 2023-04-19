Погибшая в ДТП женщина с детьми перед этим пережила трагедию - сожитель пытался ее убить

Дтп с трагическим исходом произошло в понедельник рано утром в Вильнюсском районе, в Майшяголе. Водитель (1998 г.р.) Audi A4 не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли: сам водитель, ехавшая с ним женщина (1980 г.р.) и трое ее детей - 17, 8 и 6 лет.

Погибшая женщина чуть больше 4 лет назад лишь чудом осталась в живых. 25 февраля 2019 г. в Вильнюсе, в районе Шнипишкес, на ул. Шилутес взорвался дом.

Выяснилось, что дом намеренно взорвал бывший сожитель женщины. Пострадала женщина и ее сожитель. Больше никого в тот момент в доме не было.

В суде женщина рассказала, что после взрыва она 2 месяца пролежала в больнице, 20 дней лечилась в санатории, а потом долго не могла найти работу.

Женщина рассказывала, что своего сожителя, отца детей она не раз выгоняла из дому, поскольку он постоянно пил. В тот день он вернулся пьяный, поэтому женщина вызвала полицию. В отместку мужчина открыл газ и зажег зажигалку. Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы.