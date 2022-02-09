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Из-за растущих цен все больше жителей Литвы вынуждены ездить за продуктами и другими товарами в Польше. В общественном пространстве можно найти информацию о том, что привозят жители Литвы и сколько денег они тратят в соседней стране. Департамент статистики Литвы регулярно проводит статистические исследования выездного туризма, которые оказывают, на что жители тратят деньги.
Kainos Lenkijoje
Kainos Lenkijoje
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Правда, пока у департамента нет данных за IV квартал 2021 г. и начало 2022 г., когда в Польше снизили НДС на продукты и акцизы на топливо. Эта информация появится в апреле и в июле.

За 9 месяцев прошлого года жители, которые ездили в Польшу на один день, истратили там почти 20 млн. евро (в 2020 - на несколько миллионов больше).

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За весь 2020 г. жители Литвы оставили в Польше 28 млн, а за 2019 г. 61 млн. евро. Больше всего жители Литвы потратили в Польше в 2015 г. – 82 млн. евро.

Turistų iš Lietuvos išlaidos Lenkijoje
Turistų iš Lietuvos išlaidos Lenkijoje
© Statistikos departamento nuotr.

Польшу за 9 месяцев 2021 г посетили 53 000 однодневных туристов из Литвы (на 3% меньше, чем за тот же период 2020 г.). До пандемии этот показатель составлял 100 000. Один такой однодневный турист в среднем ездил в Польшу 6 раз. За 9 месяцев зафиксировано 302 000 таких поездок. В 2020 г. за 9 месяцев – 314 000, а 2019 г. – 567 000.

С ночевкой за 9 месяцев 2021 г в Польше побывали почти 60 000 жителей Литвы.

Что покупали ездившие туда на один день жители Литвы? Треть всех расходов шла на горючее, пятая часть – на покупки, 8% на досуг и культуру, 3% на еду и напитки. Еще 32% - другие расходы. Похожей структура расходов была и до пандемии. Правда, тогда меньше денег тратили на горючее, досуг и культуру, но больше на еду, напитки и покупки.

Те, кто ездил в 2021 г. с ночевкой больше всего тратили на горючее и билеты на транспорт - 1/2 всех расходов. 1/5часть расходов составляло проживание, покупки - 8%.

Turistų iš Lietuvos išlaidos Lenkijoje
Turistų iš Lietuvos išlaidos Lenkijoje
© Statistikos departamento nuotr.

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