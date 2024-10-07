Поездка в парк светящихся грибов обошлась больше чем в 100 евро: выглядит отлично, но есть замечания

Билеты для двоих взрослых и двоих детей стоили 40 евро, их можно купить только по интернету.

„Парк открывается в 18 ч., – сказала Дайва. – Мы были рады, что приехали на 15 минут раньше, потому что еще нашли место на стоянке. На стоянке работники парка регулируют движение, помогают найти место.

Я видела позже, что люди оставляли машины у леса, а оттуда до парка шли пешком. Если вы с маленькими детьми, лучше не опаздывать“.

Дайва взяла с собой 70 евро наличными, позже выяснилось, что сделала правильно, поскольку в парке банковской картой ни за что заплатить нельзя.