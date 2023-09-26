Поездка на вечернем поезде Вильнюс-Клайпеда превратилась в кошмар: цель была достигнута только утром

Моника рассказала Delfi, что поезд сломался на середине пути.

"Приехал локомотив, который должен был толкать нас, так мы доехали до какой-то деревни, тогда его к нам прицепили, чтобы он тащил поезд. Так мы добрались до Тельшяй, там снова стояли несколько часов, ждали, когда починят поезд. Потом нас дотянули до Леплауке и сказали, что будем ждать час, за нами приедет автобус.

Я не знаю, почему автобус не приехал сразу. Моя поездка длилась 12 ч. Те, кто ехал в Клайпеду, добрались до города только около 7 ч. утра", – сказала Моника, которая была в Плунге в 6 ч. утра.

По ее словам, когда поезд остановился в первый раз, пассажирам предложили воды, позже, в 22 ч., – батончик с орехами. Потом давали только кофе.

"Контролер была приятной, но, похоже, и сама она не всегда знала, что происходит – информацию нам давали редко", – сказала Моника.

Она не скрывает, что поездка ее очень утомила, она даже хотела в Тельшяй взять такси и ехать до Плунге.