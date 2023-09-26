Поездка на вечернем поезде Вильнюс-Клайпеда превратилась в кошмар: цель была достигнута только утром

 
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Kelionė traukiniu Vilnius–Klaipėda virtokošmaru
Kelionė traukiniu Vilnius–Klaipėda virtokošmaru
ФОТО: DELFI montažas

В минувшую пятницу вечером Моника (настоящее имя редакции известно) из Вильнюса села в 18.15 ч. на поезд Вильнюс-Клайпеда, который к 21:51 ч. должен был доехать до Плунге. Женщина часто ездит по этому маршруту, поэтому знает, что иногда поезда опаздывают, но на этот раз поездка длилась почти 12 часов.

Моника рассказала Delfi, что поезд сломался на середине пути.

"Приехал локомотив, который должен был толкать нас, так мы доехали до какой-то деревни, тогда его к нам прицепили, чтобы он тащил поезд. Так мы добрались до Тельшяй, там снова стояли несколько часов, ждали, когда починят поезд. Потом нас дотянули до Леплауке и сказали, что будем ждать час, за нами приедет автобус.

Я не знаю, почему автобус не приехал сразу. Моя поездка длилась 12 ч. Те, кто ехал в Клайпеду, добрались до города только около 7 ч. утра", – сказала Моника, которая была в Плунге в 6 ч. утра.

По ее словам, когда поезд остановился в первый раз, пассажирам предложили воды, позже, в 22 ч., – батончик с орехами. Потом давали только кофе.

"Контролер была приятной, но, похоже, и сама она не всегда знала, что происходит – информацию нам давали редко", – сказала Моника.

Она не скрывает, что поездка ее очень утомила, она даже хотела в Тельшяй взять такси и ехать до Плунге.

"Я злилась, потому что потеряла не только пятничный вечер, но и всю субботу - весь день была без сил", – сказала Моника, которая планировала требовать компенсацию.

Представители LTG Link принесли пассажирам извинения.

"С такой ситуацией мириться нельзя, поэтому для выяснения всех обстоятельств мы проводим внутреннее расследование. Ситуацию оценивают и эксперт "Литовских железных дорог". По предварительным данным, 22 сентября в поезде LTG Link, который следовал по маршруту Вильнюс-Клайпеда, была зафиксирована поломка. Машинист пытался устранить неполадки и продолжить путь. Когда сделать это не удалось, вызвали бригаду ремонтников, они дотянули поезд до ближайшей станции, чтобы провести ремонт. Но поломку устранить не удалось и там, тогда вызвали автобус для пассажиров. На вокзал Леплауке автобус приехал в 5.25 ч., на нем уехали 38 пассажиров. Во время простоя пассажирам предлагали воду и перекус.

В качестве компенсации пассажирам вернут деньги за билеты и предложат поездку по выбранному маршруту на территории Литвы", – сказали представители компании.

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