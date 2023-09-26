Поездка на вечернем поезде Вильнюс-Клайпеда превратилась в кошмар: цель была достигнута только утром

Моника рассказала Delfi, что поезд сломался на середине пути.
"Приехал локомотив, который должен был толкать нас, так мы доехали до какой-то деревни, тогда его к нам прицепили, чтобы он тащил поезд. Так мы добрались до Тельшяй, там снова стояли несколько часов, ждали, когда починят поезд. Потом нас дотянули до Леплауке и сказали, что будем ждать час, за нами приедет автобус.
Я не знаю, почему автобус не приехал сразу. Моя поездка длилась 12 ч. Те, кто ехал в Клайпеду, добрались до города только около 7 ч. утра", – сказала Моника, которая была в Плунге в 6 ч. утра.
По ее словам, когда поезд остановился в первый раз, пассажирам предложили воды, позже, в 22 ч., – батончик с орехами. Потом давали только кофе.
"Контролер была приятной, но, похоже, и сама она не всегда знала, что происходит – информацию нам давали редко", – сказала Моника.
Она не скрывает, что поездка ее очень утомила, она даже хотела в Тельшяй взять такси и ехать до Плунге.
"Я злилась, потому что потеряла не только пятничный вечер, но и всю субботу - весь день была без сил", – сказала Моника, которая планировала требовать компенсацию.
Представители LTG Link принесли пассажирам извинения.
"С такой ситуацией мириться нельзя, поэтому для выяснения всех обстоятельств мы проводим внутреннее расследование. Ситуацию оценивают и эксперт "Литовских железных дорог". По предварительным данным, 22 сентября в поезде LTG Link, который следовал по маршруту Вильнюс-Клайпеда, была зафиксирована поломка. Машинист пытался устранить неполадки и продолжить путь. Когда сделать это не удалось, вызвали бригаду ремонтников, они дотянули поезд до ближайшей станции, чтобы провести ремонт. Но поломку устранить не удалось и там, тогда вызвали автобус для пассажиров. На вокзал Леплауке автобус приехал в 5.25 ч., на нем уехали 38 пассажиров. Во время простоя пассажирам предлагали воду и перекус.
В качестве компенсации пассажирам вернут деньги за билеты и предложат поездку по выбранному маршруту на территории Литвы", – сказали представители компании.